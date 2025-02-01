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Organize Dolandırıcılık Operasyonunda 61 Tutuklama

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandırıcılık yapan vatandaşları hedef alan Organize Dolandırıcı Suç Örgütü’nün çökertildiğini duyurdu. Bursa’nın içinde bulunduğu 13 ilde düzenlenen “Hücre-7” operasyonları neticesinde, elebaşılığını C.A.’nın yaptığı bu suç örgütü, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan operasyonlarda toplamda 88 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 61’i tutuklandı, 27’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bu olay, dolandırıcılık vakalarına karşı yürütülen mücadelenin sürdürülmesi adına önemli bir adım oldu.

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