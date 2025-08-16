Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emekli Oldu

orgeneral-kemal-yeni-emekli-oldu

ATAMA KARARLARI ÇERÇEVESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı. Orgeneral Yeni’nin yeni görevine başlamasının ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebinin işleme alındığı öğreniliyor.

KEMAL YENİ’NİN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE EMEKLİLİK SÜRECİ

2022 yılı itibarıyla Ege Ordu Komutanlığı görevini yürütmüş olan Kemal Yeni, 2023 yılından bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini üstlenmişti. Yeni’nin emekli olmasının ardından 3. Ordu Komutanlığı için yeni bir atamanın kısa süre içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

