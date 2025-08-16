Orgeneral Kemal Yeni Emekli Olmak İstedi

ORG. KEMAL YENİ’NİN ATAMALARI VE EMİRLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte, Orgeneral Kemal Yeni’nin Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı görevine atanması gerçekleşti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ

Orgeneral Kemal Yeni’nin atama sürecinin ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve bu talebinin de işleme alındığı öğrenildi. 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevine devam eden Yeni, 2023 yılından beridir Genelkurmay 2. Başkanlığı rolünü üstleniyordu. Yeni’nin emekliliğinin ardından 3. Ordu Komutanlığı’na yeni bir ismin atanması bekleniyor.