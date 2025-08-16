Gündem

Orgeneral Kemal Yeni Emekliliğini Talep Etti

orgeneral-kemal-yeni-emekliligini-talep-etti

ATAMA KARARLARI VE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atama kararları doğrultusunda, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı görevine atanmıştı. Ancak, Orgeneral Yeni’nin bu atamanın ardından emeklilik dilekçesi verdiği ve talebinin işleme alındığı öğrenildi.

GEÇMİŞ GÖREVLER VE GELECEK ATAMALAR

2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı’nı yürüten Kemal Yeni, 2023 yılından itibaren Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini üstlenmişti. Yeni’nin emekliliğiyle birlikte, 3. Ordu Komutanlığı’na en kısa zamanda yeni bir ismin atanması bekleniyor.

