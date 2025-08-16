orgeneral-kemal-yeni-emeklilik-talep-etti

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları doğrultusunda, Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan’da bulunan 3. Ordu Komutanlığı’na atanmıştı.

EMEKLİLİK TALEBİ

Orgeneral Kemal Yeni’nin bu atama kararının ardından emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi ve bu talebinin de işleme alındığı belirtildi. 2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini üstlenen Yeni, 2023 yılından beri Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürütüyordu. Yeni’nin emekliliğinin ardından, 3. Ordu Komutanlığı’na kısa bir süre içinde yeni bir ismin atanmasının beklendiği ifade ediliyor.