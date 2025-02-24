Örgüte Finansman Sağlayan Restoran Operasyonu

TERÖR ORGUTLERİYLE MÜCADELE SÜREÇLERİ

Antalya merkezli olarak gerçekleştirilen FETÖ operasyonu, 32 ilde yapılan çalışmalarla dikkatleri üzerine çekti. Özelikle ‘Maydonoz Döner’ adıyla bilinen restoran hakkında yürütülen soruşturmalar, örgütün finansman sağladığı ve iltisaklı kişilere şubelik verdiği tespit edilen bir durumla daha da belirginleşti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bu operasyonda, restorana kayyum atanmış ve soruşturma derinleşmiştir.

GÖZALTILARDA WWFÜ BİR ARTIŞ

FETÖ soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Operasyon yapılan il sayısı 32’ye yükseldi ve gözaltına alınan kişilerin sayısı 372’ye ulaştı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, savcılıkta işlemlerden geçen şüphelilerin 126’sı, çeşitli gerekçelerle tutuklandı. 156 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90 kişi ise emniyet ve savcılıktan salıverildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ

Tutuklanan şüpheliler arasında, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de yer aldığı bildirildi. Bu durum, soruşturmanın boyutlarını genişleterek, daha fazla kişiyi kapsıyor.

İTİRAFLAR VE GİZLİLİKLER

Maydonoz Döner restoranına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise eski bir çalışanın itirafları oldu. Restoran zincirinin bazı şubelerinde çalışan R.Ö., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için ciro düşüşü ve iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing gördüğünü öne sürdü. CİMER’e yazdığı itiraf mektubunda, örgütle bağlantılı kişilerle toplantılar yapıldığını belirtti. Savcılıkta ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantılı olarak garson olarak işe başladığını ortaya koymuş ve birçok itirafta bulunmuştur.

ÖNCEKİ OPERASYON VE GELİŞMELER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önceki bir açıklamasında, 21 Şubat’ta Antalya merkezli olarak 31 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kıskaç-40” operasyonunda, örgüte finansman sağladığı belirlenen ve kamu personeli de dahil olmak üzere 353 şüphelinin yakalandığını bildirmişti. Bu operasyonlar, ülke genelinde terör örgütleriyle mücadelede kararlılığın süreceğini göstermektedir.