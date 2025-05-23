orhangazi-de-10-bin-motosiklet-denetlendi

Trafik Denetimleri Sıklaşıyor

Bursa’da, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri, motosiklet denetimlerine daha fazla ağırlık veriyor. Kasksız motosiklet sürmeye karşı tolerans gösterilmeyen bu denetimlerin sonucunda, bugüne dek çok sayıda motosiklet kontrol edilirken, neredeyse 10 milyon cezasal işlem uygulandı.

Motosiklet Denetim Sayıları

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri, kazaları azaltmak ve ekipmansız motosiklet kullanımını engellemek amacıyla, 1 Ocak 2025 ile 22 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaklaşık 5 aylık bir süre içinde 10 bin 350 motosiklete yönelik denetim gerçekleştirdi.

Cezalar ve Men Edilen Motosikletler

Bu denetimlerde, 3 bin 27 motosiklet ve sürücüsüne toplamda 9 milyon 25 bin TL değerinde idari para cezası kesildi. Ayrıca, ekipler çeşitli sebeplerle 265 motosikleti trafikten men ederek otoparka çekti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte trafikteki motosiklet sayısının artması nedeniyle Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini daha da yoğunlaştırma kararı aldı ve yaz dönemi boyunca bu denetimlerin kesintisiz olarak süreceği belirtildi.