Orhangazi’de İnşaatta Düşen İşçi Öldü

BURSA’DA İNŞAATTA KORKUNÇ KAZA

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde sabah saat 13.30’da meydana gelen olay, herkesin yüreğini hoplattı. Tozkoparan Caddesi üzerindeki Kapalı Pazaryeri yanındaki Sultan Alparslan Camii inşaatında yaşanan kaza, çalışanların dikkatini üzerindeki yoğun çalışma koşullarında bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldi.

DENGEYİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

İnşaatta kalıp ustası olarak görev alan 31 yaşındaki El Musa Almatayer, 3’üncü katta kalıp çaktığı sırada dengesini kaybetti. Yüksekten düşen Almatayer, yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

KENDİSİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Almatayer, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili araştırmalar ise devam ediyor.