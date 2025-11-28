Orkun Kökçü İçin Beşiktaş’ta Hızlı Çalışmalar Başladı

Orkun Kökçü için özel çalışma

Beşiktaş, Orkun Kökçü’yü 10 numara pozisyonunda oynatma planını sürdürüyor. Rafa Silva’nın yerine bu bölgede denenen Vaclav Cerny, teknik direktör Sergen Yalçın’ın beklentilerini karşılayamadı. Yalçın, cezası sona eren Orkun Kökçü ile birebir çalışmalara hız verdi.

Orkun’un performansını artırma hedefi

İdmanlarda oyunu sık sık durduran Sergen Yalçın, Orkun’un 10 numara pozisyonundaki hareket alanlarını, pas zamanlamasını ve ceza sahası çevresindeki karar verme hızını geliştirmeye yoğun bir şekilde odaklanıyor. Yalçın, Orkun’un, Benfica günlerindeki etkili oyun yapısını Beşiktaş’ın hızlı temposuna adapte etmesini istiyor. Özellikle hızlı hücum geçişlerinde, milli oyuncunun doğru ilk top kullanımı konusunda ekstra sorumluluk taşımasını sağlamak üzere çalışmalar devam ediyor.