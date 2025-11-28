Orkun Kökçü İçin Beşiktaş’ta Hızlı Çalışmalar Başladı

orkun-kokcu-icin-besiktas-ta-hizli-calismalar-basladi

Orkun Kökçü için özel çalışma

Beşiktaş, Orkun Kökçü’yü 10 numara pozisyonunda oynatma planını sürdürüyor. Rafa Silva’nın yerine bu bölgede denenen Vaclav Cerny, teknik direktör Sergen Yalçın’ın beklentilerini karşılayamadı. Yalçın, cezası sona eren Orkun Kökçü ile birebir çalışmalara hız verdi.

Orkun’un performansını artırma hedefi

İdmanlarda oyunu sık sık durduran Sergen Yalçın, Orkun’un 10 numara pozisyonundaki hareket alanlarını, pas zamanlamasını ve ceza sahası çevresindeki karar verme hızını geliştirmeye yoğun bir şekilde odaklanıyor. Yalçın, Orkun’un, Benfica günlerindeki etkili oyun yapısını Beşiktaş’ın hızlı temposuna adapte etmesini istiyor. Özellikle hızlı hücum geçişlerinde, milli oyuncunun doğru ilk top kullanımı konusunda ekstra sorumluluk taşımasını sağlamak üzere çalışmalar devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.