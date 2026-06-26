Orkun Kökçü’den ABD Maçı Sonrası Çarpıcı Sözler

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda A Milli Takımımız, son maçında ev sahibi ABD’yi 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla veda etti. İlk iki maçtaki mağlubiyetlerle gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Orkun Kökçü’nün maç sonrası açıklamaları gündem oldu.

ONURUMUZU VE ŞEREFİMİZİ KURTARDIK

Milli futbolcu, takımın ağır psikolojik yükle sahaya çıktığını söyledi. Alınan galibiyetin prestij açısından önemine dikkat çekti. Orkun Kökçü, “Bu maçta galibiyet almak bizim için çok önemliydi” dedi. “Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı.” diye ekledi. “Bugün sahada onu kurtardık.” ifadelerini kullandı.

HERKES ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALI

Yıldız oyuncu, sadece oyuncuların değil herkesin düşünmesi gerektiğini belirtti. Yaşanan fiyaskonun Türk halkına yakışmadığını ifade etti. Kökçü, “Aslında çok şey söylenebilir ama şu an zamanı değil.” dedi. “Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu bize.” diye konuştu. “İnşallah hatalarımızdan ders çıkarıp nice Dünya Kupası’na katılırız.” sözlerini kullandı.