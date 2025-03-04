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Orman Ekiplerinin Karaca Çekimi

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ORMAN EKİPLERİ KARAÇALARI GÖRDÜ

Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, seyir halinde bulundukları sırada Ekincik köyü yakınlarında, ormandan yola geçmeye çalışan iki karacaya rastladı. Karacalardan biri doğrudan yola geçerken, diğeri karşıdan gelen bir otomobilin geçmesini beklemeyi tercih etti ve sürücünün yol vermesiyle yolun karşısına geçti.

KAMERA KAYDI ALINDI

İki karacanın yolun karşısına geçtikten sonra ormana doğru ilerleyerek gözden kaybolduğu belirtildi. Bu ilginç anlar, orman ekipleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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