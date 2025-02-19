Ormanda Atış Yapan Muhtarlar İfade Verdi

MUHTARLARIN ATIŞ TALİMİ

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı G.H., Kayhan Mahallesi Muhtarı Ç.K., Halitpaşa Mahallesi Muhtarı A.A., Karacaali Mahallesi Muhtarı G.N. ve Orhaniye Mahallesi Muhtarı A.K. ile Narlı Mahallesi Muhtarı, bir ormanda tabancalarıyla atış talimi yaptı. Bu anlar cep telefonları ile kaydedilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Sosyal medya platformlarından gelen tepkiler sonucunda, 2 kadın muhtar da dâhil olmak üzere toplam 5 muhtar, paylaşımlarını silmek zorunda kaldı. Jandarma tarafından ifadeleri istenen muhtarlarla ilgili, ruhsatlı silahlarının kontrollerinin yapıldığı bilgisi edinildi.