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Ormanda Devrilen Tomruklar Yaralanmaya Sebep Oldu

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Olay Yeri: Isparta’nın Sütçüler İlçesi

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki İbişler köyünde, Ünal U.’ya ait orman kesim sahasında çalışan Hasan Armağan (70) ve M.Y. (69), kesilen ağaçların tomruklarının üzerine devrilmesi sonucu ciddi şekilde yaralanıyor. Olayı görenlerin ihbarı ardından, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor.

Yaralıların Sevk Edilmesi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor ve ardından ambulansla Eğirdir Eklem ve Kemik Hastalıkları Hastanesi’ne sevk ediyor. Durumu oldukça ağır olan Hasan Armağan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Diğer yaralı M.Y. ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.

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