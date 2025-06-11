Ormanda Mangal Yapan D.Ç. Tutuklandı

URLA’DA ORMAN YANGINI

Urla ilçesinde bulunan Uzunkuyu Mahallesi’nde 8 Haziran’da orman yangını çıkıyor. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüyor. Fakat yangın neticesinde yaklaşık 2 dönümlük alanda pek çok kızılçam ağacı zarar görüyor.

YANGININ NEDENİ BELİRLENDİ

Jandarma, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıyor. Yapılan araştırmalarda yangına, ormana bitişik bir arazide mangal yakan D.Ç.’nin neden olduğu tespit ediliyor. D.Ç., dün gözaltına alınıyor.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan D.Ç., bugün adliyeye sevk ediliyor ve tutuklanıyor.