Orta Doğu’da Gerilim Devam Ediyor

ORTA DOĞU’DA GERİLİM ARTIKLARIYLA SÜRÜYOR

Orta Doğu’da hava sıcaklığı yükseldi. İran ve İsrail arasında uzun bir süre devam eden tansiyon, gece saatlerinden itibaren farklı bir boyut kazandı. İsrail, başta Tahran olmak üzere İran’ın birçok askeri noktasına gece saatlerinde saldırılar düzenledi. Saldırılarda 78 kişi yaşamını yitirirken, 329 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu durum devam ederken Türkiye, bölgedeki gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyor.

ANKARA’DA ZİRVE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kritik bir zirve için bir araya geldi. Fidan, Güler, Gürak ve Kalın, İsrail’in saldırıda bulunduğu süreç ve potansiyel sonuçları için toplantı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, bu toplantının saat 14.30’da başladığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YDEN YANITLAR

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hemen ardından Devlet Bahçeli’den açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail Başbakanı Netanyahu, dünyayı bir felakete sürüklüyor” diyerek saldırılara karşı kınama yaptı. Devlet Bahçeli ise İsrail’in esas hedefinin Türkiye olduğuna dikkat çekti.