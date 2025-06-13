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Orta Doğu’da Gerilim Devam Ediyor

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ORTA DOĞU’DA GERİLİM ARTIKLARIYLA SÜRÜYOR

Orta Doğu’da hava sıcaklığı yükseldi. İran ve İsrail arasında uzun bir süre devam eden tansiyon, gece saatlerinden itibaren farklı bir boyut kazandı. İsrail, başta Tahran olmak üzere İran’ın birçok askeri noktasına gece saatlerinde saldırılar düzenledi. Saldırılarda 78 kişi yaşamını yitirirken, 329 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bu durum devam ederken Türkiye, bölgedeki gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyor.

ANKARA’DA ZİRVE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kritik bir zirve için bir araya geldi. Fidan, Güler, Gürak ve Kalın, İsrail’in saldırıda bulunduğu süreç ve potansiyel sonuçları için toplantı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, bu toplantının saat 14.30’da başladığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YDEN YANITLAR

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hemen ardından Devlet Bahçeli’den açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail Başbakanı Netanyahu, dünyayı bir felakete sürüklüyor” diyerek saldırılara karşı kınama yaptı. Devlet Bahçeli ise İsrail’in esas hedefinin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

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İsrail Tahran’ın Güneyine Saldırmaya Başladı

İran, Tel Aviv'e düzenlediği füzeli saldırıda 22 kişiyi yaralanmasına yol açtı. Operasyona "Gerçek Vaat 3" adını veren İran, üçüncü dalga saldırılara da başladı.
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Kaza, Otomobil Ayşe’ye Çarptı

Düzce'de D-655 kara yolunda araç çarpması sonucu ağır yaralanan Ayşe Yıldız'ın kazası, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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