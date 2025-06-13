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Orta Doğu’da İlişkiler Geriliyor

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ORTA DOĞU’DA HAVA ISINIYOR

Orta Doğu’daki sıcaklık artışıyla birlikte, İran ve İsrail arasındaki uzun süredir devam eden gerilimde yeni bir aşama yaşanıyor. Gece saatlerinden itibaren İsrail, başta Tahran olmak üzere İran’ın birçok askeri noktasına hava saldırıları düzenliyor. Bu saldırılarda 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 329 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Saldırılar devam ederken, Türkiye bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

ANKARA’DA KILIÇDAROĞLU TOPLANTISI

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara’da bir araya geldi. Toplantının, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırının yarattığı süreç ve olası etkileri üzerine olduğu belirtildi. Açıklamalara göre, toplantı saat 14.30’da başladı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMALAR

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile birlikte açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail Başbakanı Netanyahu’nun dünyayı bir felakete sürüklediğini” ifade ederek saldırıları kınadı. Bahçeli ise yaptığı değerlendirmede, “İsrail’in asıl hedefinin Türkiye olduğunu” vurguladı.

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