Orta Doğu’da Kritik Gelişmeler ve Türkiye’nin Rolü

Orta Doğu’da kritik gelişmeler yaşanıyor. Suriye’deki yeni döneme dair dinamikler, İran’daki rejim karşıtı eylemler, İsrail’in Gazze’deki operasyonları, Lübnan’daki değişimler ve Türkiye’nin Terörsüz Türkiye süreci bölgedeki önemli başlıklar arasında yer alıyor. Bu konular, hem bölge ülkeleri hem de uluslararası aktörler için masada bulunuyor. Bu bağlamda Sky News Arabia kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, yaşanan olayların yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine de değindi.

AB’NİN TAVRI TARTIŞILIYOR

Fidan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik izlediği kimlik siyasetine dikkat çekti ve bu tutumun Türkiye’nin AB’ye katılımını engelleyeceğini ifade etti. Fidan, “Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı kimlik siyaseti izlemeye devam ettiği sürece Türkiye’nin AB üyesi olacağını hiç sanmıyorum. Türkiye söz konusu olduğunda, bizi farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait görerek kimlik siyaseti yapıyor.” açıklamalarında bulundu.

BREXIT VE ETKİLERİ

Bakan Fidan, Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda Brexit’in yaşanmayacağını savundu. “Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olsaydı Brexit olmazdı, İngiltere ayrılmazdı ve Avrupa Birliği bugünkü krizler karşısında çok daha dirençli olurdu.” şeklinde konuştu ve bu durumun AB için yarar sağlayacağını vurguladı.

AVRUPA’NIN GELECEK TAVRI

Fidan, ilerleyen dönemlerde Avrupa’nın Türkiye’ye katılımı için yalvaracağını öngördü. “Gün gelecek Avrupa lütfen gelin diye yalvaracak. Bakalım o gün biz ne karar vereceğiz.” diyerek gelecekteki olasılıkları ve Türkiye’nin tavrını değerlendirdi.