Orta Doğu’da Savaş: ABD ve İsrail’den Açıklama Geldi

ABD VE İSRAİL’İN ORTA DOĞU’DA KAOS YARATAN SALDIRILARI

Orta Doğu, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarla adeta yangın yeri haline geldi. Bu kaotik ortamda, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan peş peşe gelen yeni açıklamalar gündemi sarstı. Trump, “48 komutan aynı anda öldürüldü” ifadesini kullanırken, Netanyahu ise Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Başkanı David Barnea ile gerçekleştirdiği toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL’DEN TAHARAN’A YENİ SALDIRILAR

Netanyahu, İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların yoğun bir şekilde süreceğini belirterek, “Güçlerimiz şu anda Tahran’ın kalbine yoğun saldırılar düzenliyor ve bu saldırılar önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak” dedi. Tel Aviv ve Beit Shemesh’te gerçekleştirilen saldırılardan sonra, Netanyahu ailelere başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar istedi.

ORTAK ÇABALARLA GÜÇLÜ SALDIRILAR

İran’a gerçekleştirilen saldırıların, İsrail’in varlığını ve geleceğini güvence altına almak amacıyla düzenlendiğini öne süren Netanyahu, İsrail ordusunun tüm gücünün bu eylemlerde kullanıldığını belirtti ve ekledi: “ABD ile ortak çabalarımız, 40 yıldır uzun zamandır yapmak istediğim şey, yani terör rejimine kararlı bir şekilde saldırmayı mümkün kılıyor.”

