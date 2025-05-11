Orta Doğu’da Tansiyon Yükseldi

ORTA DOĞU’DA YÜKSEK TANSİYON

Yemen’deki İran yanlısı Husilere karşı saldırılarını sürdüren ABD’den, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu turu öncesi ılımlı mesajlar geliyor. Trump, Husilerin ABD ile savaşa girmek istemediğini belirttikten sonra İran’dan da bir yanıt geldi.

NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah arayışında olmadığını ve gelecekte de olmayacağını vurguladı. Pezeşkiyan, “Rehber’in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) fetvasına göre nükleer silah üretmeye yönelik her türlü eylem yasaktır. Elbette İran’ın tüm nükleer tesislerinden vazgeçilmesi yönündeki tartışma da bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Barışçıl nükleer faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” sözlerini kullandı.

BARIŞ İÇİN MÜZAKERE EDİYORUZ

Pezeşkiyan, “Müzakereler ve bir anlaşma arayışı konusunda ciddiyiz.” diyerek, “Barış istediğimiz için müzakere ediyoruz. Biz bölgede barış ve güvenlik arayan bir ülkeyiz. Bölge ülkelerinin kardeş olduğuna, barış ve uyum içinde birlikte yaşadığına inanıyoruz ve dünyanın diğer ucundan birinin gelip bizim için bir şeyler yapmasına gerek yok. Bölgede güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmaya çalışan Siyonist rejimdir (İsrail).” ifadelerini ekledi.