Orta Doğu Savaşında Türkiye’ye Gaz Akışı İddiaları Reddedildi

Orta Doğu’daki çatışma 25’inci gününde devam ediyor. ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor, buna karşılık İran da yanıt veriyor. Öte yandan Hürmüz Boğazı’nın kapatılması sonucunda ortaya çıkan ekonomik etkiler dünya genelinde hissedilir hale geliyor.

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GAZ AKIŞI KESİLDİ İDDİASI

Bugün bazı basın organlarında İsrail’in Güney Pars’a saldırısının ardından İran’dan Türkiye’ye gaz akışının durduğu yönünde iddialar yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise bu iddialara yanıt vererek, “Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu.” açıklaması yaptı.

İHRACATIN YÜZDE 14’Ü İRAN’DAN SAĞLANIYOR

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ü İran’dan temin edildi.

DEPOLAMA KAPASİTESİ 6,3 MİLYAR METREKÜP

Bakan Alparslan Bayraktar, Kasım ayında yaptığı bir paylaşımda Türkiye’nin toplam depolama kapasitesinin 6,3 milyar metreküpe ulaştığını söylemişti. Geçen yıl mart ayında Türkiye’nin günlük ortalama gaz tüketimi ise 230 milyon metreküp olarak kaydedilmişti.

ABD’DEN ENERJİ TESİSLERİNE YONELİK AÇIKLAMA

ABD Başkanı önceki gün yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu olduğunu belirtti ve enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 gün süreyle durdurulacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi.