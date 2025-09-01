Ortaokullarda Cep Telefonu Yasağı

FRANSA’DA YENİ EĞİTİM YILI BAŞLADI

Fransa’da yeni eğitim-öğretim yılı, cep telefonları ortaokullarda tamamen yasaklanması ile birlikte başladı. Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, “Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez” açıklamasında bulundu. Geçen yıl 100 kadar okulda denenen “telefon molada” uygulaması, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına aşamalı olarak yaygınlaştırılacak. Bu kapsamdaki öğrenciler, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara ya da özel kilitli poşetlere bırakacak.

TELEFON YASAĞI 2018’DEN BU YANA UYGULANMAKTADIR

Fransa’daki telefon yasağı, ilk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlamıştı ve ilkokullarda kesin şekilde hayata geçirilmişti. Ortaokullarda telefon kullanımı yasaklanmıştı fakat uygulamada birçok kez ciddi ihlaller meydana geldi ve bu durum etkili bir şekilde uygulanamadı. O dönemde düzenleme, cihazların kapalı tutulması ve çantada taşınmasına olanak sağlıyordu.

YENİ DÜZENLEME DAHA KAPSAMLI OLDU

Yeni düzenleme, ortaokullarda denetimi çok daha katı hale getiriyor. Yasak yalnızca cep telefonlarıyla sınırlı kalmayacak; tabletler ve akıllı saatler de yasak kapsamına alınacak. Bu yasak, sadece okul saatleri ile sınırlı kalmayıp, spor aktiviteleri ve okul gezileri gibi kurum dışındaki etkinlikleri de kapsayacak.

LİSELERDEKİ YASAK İSTEĞE BAĞLI

Sağlık problemleri olan öğrenciler için ise istisnalar mevcut. Örneğin, diyabet hastası bir öğrenci, kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanma hakkına sahip olacak. Liselerde ise yasak zorunlu değildir ve her okul kendi iç tüzüğüne göre bu konuda karar veriyor.