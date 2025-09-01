Ortaokullarda Cep Telefonu Yasaklandı

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLANGICI

Fransa’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamış durumda. Bu yıl, ortaokullarda cep telefonlarının tamamen yasaklanmasıyla dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, bu konudaki açıklamasında “Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkâr edemez” ifadelerini kullanıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan “telefon molada” uygulaması, 2025-2026 eğitim yılından itibaren tüm devlet ortaokullarında kademeli olarak uygulanacak. Öğrenciler, ders saatleri boyunca cep telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacak.

TELEFON YASAĞI TARİHİ

Fransa’da cep telefonuyla ilgili yasak, 2018 yılında ilk kez yürürlüğe girmişti. O dönemde ilkokullarda kesin bir şekilde uygulanmaya başlanan yasak, ortaokullarda da geçerliydi ancak sıkça ihlal ediliyordu. Önceki düzenleme, telefonların kapalı tutulmasını ve çantada taşınmasını şart koşuyordu. Ancak bu uygulama yeterince etkili olamamıştı.

YASAK KAPSAMINDA YENİLİKLER

Yeni düzenleme ile beraber, ortaokullarda bu denetimler daha sıkı hale geliyor. Getirilen yasak sadece cep telefonlarıyla kalmayacak; tabletler ve akıllı saatler de yasak kapsamına alınacak. Bu yasak, sadece okul saatleriyle sınırlı kalmayıp, spor etkinlikleri ve okul gezileri gibi kurum dışındaki faaliyetlerde de geçerli olacak.

LİSELERDE UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ

Sağlık sorunları olan öğrenciler için bazı istisnalar tanınıyor. Örneğin, diyabet hastası olan bir öğrenci, kan şekeri ölçüm cihazıyla bağlantılı telefonunu kullanabilecek. Liseler ise bu yasakla zorunlu olarak uymak durumunda değil; her okul, kendi iç tüzüğüne göre karar verme yetkisine sahip.