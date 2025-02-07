Oruç Reis, Somali Denizinde Çalışmalarını Yarıldı

ENERJİ BAKANI SOMALİ İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol aramalarının ardından Somali ile madencilik sektöründe de iş birliği yapılması için görüşmelere başlandığını belirtti. Türkiye, geçen yıl denizde petrol keşif filosunu kullanarak Somali açıklarında petrol ve doğalgaz aramak amacıyla sismik arama gemisi yolladı. İki ülke arasındaki anlaşma daha sonra kara alanlarında petrol ve doğalgaz aramayı da kapsayacak şekilde genişletildi. Bakan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50’sini tamamladığını duyurdu.

SOMALİ İLE ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali’nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile İstanbul’da bir araya geldiğini aktardı. Somali’de yürütülen projelere ilişkin bilgi de veren Bayraktar, “Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde 50’sini tamamladı. Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

YENİ MADENCİLİK İŞ BİRLİĞİ BAŞLIYOR

Bunun yanı sıra madencilik alanında yeni bir iş birliği süreci başlatma kararı alındığının altını çizen Bayraktar, “Enerji ve madencilik alanındaki iş birliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.