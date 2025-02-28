Orucu Bozan Durumlar Nelerdir?

ORUCU BOZAN DURUMLAR HAKKINDA BİLGİLER

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruç, yemek, içmek, cinsel ilişki gibi durumlardan etkilenir. Bu nedenle gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediği için orucu bozmaz. Aşı da bu gruba girdiği için orucu etkilemez. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozuyor. Oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların ya da ağızdan aşı alanların damardan serum veya kan verilenlerin orucu bozuluyor. Bu durumda, bozulmuş oruç kazaya kalıyor.

KAN VERME VE ALMA DURUMUNUN ORUCA ETKİSİ

Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Ramazanda oruçlu iken kan vermek orucu etkilemezken, vücuda kan almak beslenme kapsamında değerlendiriliyor ve bu da orucu bozuyor.

KUSMA DURUMUNDA ORUCUN HÜKMÜ

Kusmak orucu bozar mı? Kendiliğinden gelen kusuntu miktarı ne olursa olsun orucu bozmaz. Mide içerğinin ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönmesi durumu da orucu etkilemez. Ancak kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması halinde orucu bozuluyor. Bunun yanı sıra, kustuğu için orucunun bozulduğunu düşünerek yemeye devam eden kişinin de orucu bozuluyor. Bu durumda kefaret değil, sadece kaza gerekiyor.

KASTEN ORUCU BOZMA HÜKMÜ

Orucu kasten bozanlar ne yapmalıdır? Orucu mazeretsiz bir şekilde bilerek bozmak, Ramazanın hürmetine saygısızlık ve büyük günah sayılıyor. Hz. Peygamber böyle kişilerin kefaretle yükümlü olacağını belirtmiştir. Oruç kefareti, 60 gün aralıksız oruç tutmayı gerektiriyor. Buna gücü yetmeyenler 60 fakiri bir gün veya bir fakiri 60 gün doyurmakla yükümlü oluyor. Ayrıca, bozulan orucun kazası ve tövbe edilmesi de gerekiyor.

YOLCULUK ESNASINDA ORUCU BOZMA

Ramazanda oruçluyken yolculuğa çıkan kişi ne yapmalıdır? Ramazanda sefer mesafesi kadar (en az 90 kilometre) bir yere gidecek olanlar, geceden oruca niyet etmeyebilir. Ancak niyet ettikten sonra gündüz yolculuğa çıkan bir kimse, meşru bir mazereti yoksa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin sonunda mazeret yoksa tamamlanması gerekiyor. Sefer, bir mazeret olduğu için orucunu seferiliğe başladıktan sonra bozan kişi, kefaret gerektirmeden yalnızca kaza ile yükümlü oluyor.