Osimhen, 35 Milyon Euro’yu Reddetti

OSIMHEN’İN GELECEĞİ VE GÖZDEKİ TAKIMLAR

Victor Osimhen’in 2024-2025 sezonunda Galatasaray’da Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sağladığı katkı merak ediliyor. Napoli’den kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFLERİNE RET

Sabah gazetesinde yer bulan bilgilere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in Osimhen için yaptığı 35 milyon Euro’luk maaş teklifi, oyuncu tarafından geri çevrildi. Osimhen, kariyerine Avrupa’da devam etme arzusunu dile getirirken, Al-Hilal’in Napoli’ye 70 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği de ifade ediliyor. Ancak Osimhen’in kararında Avrupa’da kalmayı tercih etmesi etkili oldu.

CHELSEA’NİN TEKLİFİ VE GALATASARAY’IN ŞANSI

Osimhen’in gözleri Premier Lig ekibi Chelsea üzerinde. İngiliz kulübünün 8 milyon Euro’luk net maaş teklifinin artırılmasını bekleyen 26 yaşındaki forvetin, Galatasaray’ın sunduğu 15 milyon Euro garanti ücret ve 10 milyon Euro’luk reklam anlaşması için henüz bir yanıt vermediği bildirildi. Chelsea’nin teklifini yükseltmemesi durumunda, Osimhen’in yöneliminin tekrar Galatasaray’a dönebileceği ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, bu yıldız golcüyü kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor.