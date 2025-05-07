“Osimhen Bize Asla Teklif Edilmedi”

ALİ KOÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor’da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konuları ele alan Koç, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen hakkında da düşüncelerini aktardı. Koç, sezon başında Osimhen’in kendilerine önerilmediğini belirtti.

OSİMHEN İLE İLGİLİ SORULAR

“Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon boyunca size önerildi mi?” şeklindeki soruya Koç, “Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York’tan Londra’ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan’a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray’a nasip oldu.” yanıtını verdi.

FORVET İHTİYACI VE OSMİHNEN’İN DEĞERİ

Osimhen’e olan hayranlığını dile getiren Koç, “Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir.” şeklinde konuştu.

HARCAMA LİMİTİNE DİKKAT

Koç, “Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!” açıklamasında bulundu.

GALATASARAY’IN ŞANSI

Galatasaray’ın şanslı olduğunu vurgulayan Koç, “Osimhen konusunda şans Galatasaray’a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi.” dedi.