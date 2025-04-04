Osimhen Galatasaray’da Tarih Yazıyor

DESTAN YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atıyor. Sarı-Kırmızılılar, 100 milyon Euro piyasa değerine sahip olan golcüyü kiralık olarak kadrosuna kattı. Osimhen, Galatasaray ile Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda toplam 32 maçta 28 kez gol sevinci yaşadı. Ligde 20 golle krallık yarışında bulunan Osimhen, Avrupa’da 6 ve Türkiye Kupası’nda 2 gol atarak göz dolduran bir performans sergiliyor.

UZUN YILLAR UNUTULMAYACAK

Görünüşe göre, 26 yaşındaki santrforun Galatasaray’daki performansı, uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek. Bonservisi Napoli’de bulunan Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Türkiye’deki başarılı performansı, Avrupa’nın büyük kulüpleri tarafından da dikkatle izleniyor.