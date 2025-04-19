Osimhen, Galatasaray’dan Real Madrid’e mi?

VİCTOR OSIMHEN’İN GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray’ın sezon başlangıcında Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarların kalbinde özel bir yer edindi. Attığı goller, sağladığı asistler ve sahadaki enerjisiyle adeta bir süperstar gibi parlayan Nijeryalı forvet, Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekiyor. Ancak, Napoli’nin 75 milyon euroluk bonservis isteği ve İspanyol devi Real Madrid’in transfer hamlesi, Osimhen’in İstanbul’daki kaderini belirsiz bir hale getiriyor. İspanyol basınına göre, Osimhen’in Arda Güler’in takım arkadaşı olma ihtimali oldukça yüksek! İşte bu dikkat çekici transfer hikayesinin ayrıntıları…

GALATASARAY’DA YILDIZLAŞTI

Osimhen, Galatasaray’a katıldığı günden itibaren adeta bir efsane gibi sahne aldı. Toplamda 24 maçta 24 gollük katkı ile taraftarları adeta büyüleyen Nijeryalı, hem ligde hem de Avrupa’da Galatasaray’ı zirveye taşıdı.

REAL MADRID’DEN CİDDİ TEKLİF

İspanyol Fichajes’in haberine göre, Real Madrid, Osimhen’i transfer gündemine aldı. Teknik direktör Ancelotti, yıldız oyuncu Kylian Mbappé’ye destek olacak üst düzey bir santrfor arıyor ve Osimhen’in hızı, gücü tam onun istediği özelliklerden. Real Madrid’in Osimhen için 75 milyon euroyu gözden çıkarabileceği konuşuluyor.

NAPOLI’NİN PLANLARI VE RAKİPLER

Napoli, Osimhen’i kaybetmemek için sert bir tutum sergiliyor. Başkan De Laurentiis, 75 milyon euro altında masaya oturmayı reddediyor. Eğer Conte’nın tercihleri değişirse, Osimhen’i düşünse de fiyatı düşürmeyi istemiyor. Manchester United ve PSG de Osimhen’in peşinde, ancak Real Madrid’in cazibesi diğer tüm rakiplerini gölgede bırakıyor. Galatasaray, sponsorluklar aracılığıyla bu miktarı karşılamaya çalışıyor; ancak Real Madrid’in etkisi oldukça büyük.