Osimhen, Galatasaray’ı Tarihe Geçirdi

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep’te Trabzonspor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu maçta 2 gol atarak takımının başarısına önemli katkı sağladı.

OSIMHEN’DEN GOL ŞOV

Osimhen, müsabakanın 46. dakikasında ve 63. dakikasında rakip ağları sarsarak bu sezonki gol sayısını 35’e çıkardı. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 5 gol atmış durumda.

KİŞİSEL REKOR VE TARİHE GEÇİŞ

Victor Osimhen, kişisel olarak en golcü sezonunu geçirirken, Galatasaray tarihine de adını yazdırmayı başardı. Nijeryalı futbolcu, bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını Mario Jardel’den alarak, rekorun yeni sahibi oldu.