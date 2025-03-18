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Osimhen İçin Galatasaray’da Çarpıcı Gelişme

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GALATASARAY’DA YENİDEN YÜKSELİŞ

Galatasaray’da yeniden form grafiğini artıran Victor Osimhen, büyük kulüplerin radarında bulunuyor. Nijeryalı golcünün bir sonraki durak noktası merak konusu olmuş durumda.

TRANSFER İDDİALARI VE TARAFTARLIK

Osimhen’in milli takım arkadaşı William Troost-Ekong, yıldız futbolcu hakkında bazı transfer iddialarında bulundu. Troost-Ekong, “Victor Osimhen’in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Her takıma kolayca adapte olabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Osimhen’in geleceğiyle ilgili olarak, “Liverpool’un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz” iddialarında bulundu.

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