“Osimhen Transferi Gerçekleşti!”

VICTOR OSIMHEN’İN TARİHİ TRANSFERİ

Galatasaray’ın bu sezonki şampiyonluk hikâyesinin en önemli ismi Victor Osimhen, transfer piyasasında büyük bir değişim yarattı. Nijeryalı golcü, Suudi Arabistan’ın önde gelen kulüplerinden Al-Hilal ile anlaşarak adeta tarihe geçiyor. Osimhen’in 3 yıllık sözleşme imzalayarak yıllık 45 milyon Euro maaşla Al-Hilal’e katılması, sadece an meselesi. Sarı-kırmızılı taraftarlar şaşkın, dünya futbolu ise bu büyük transferi konuşuyor. İşte detaylar…

AL-HILAL İLE YAPILAN ANLAŞMA

Dün akşam Suudi basınında yer alan bir haber, futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı: “Osimhen, Al-Hilal ile anlaştı!” İddiaya göre, Al-Hilal, Osimhen’in Napoli ile olan sözleşmesindeki 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Kulüp, 26 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transferin resmi duyurusunun günler içinde yapılması bekleniyor.

DÜNYA FUTBOLUNDA ŞAŞIRTAN MAAŞ TEKLİFİ

Suudi kaynaklardan gelen haberler, transferin mali boyutlarını da gündeme taşıdı. Al-Hilal, Osimhen’e yıllık 45 milyon Euro’luk maaş önerdi. Bu, vergisiz bir gelir olarak Osimhen’i dünya genelinde en çok kazanan futbolcular arasına sokacak. Karşılaştırmak gerekirse, Osimhen’in Galatasaray’daki mevcut maaşı yaklaşık 11 milyon Euro seviyesindeydi. Al-Hilal’in teklifi, Nijeryalı futbolcunun gelirini 4 katına çıkaracak.

GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tam anlamıyla bir gol makineleri gibi çalıştı. Sarı-kırmızılı takımda tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 36 gol ve 8 asist üreterek toplamda 44 kez skora katkıda bulundu.