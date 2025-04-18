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Osimhen Veda Etmedi, Sezon Sonunu Bekliyorum!

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GALATASARAY YILDIZINDAN AÇIKLAMA

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Samsunspor maçı sonrası yaptığı ve vedası olarak yorumlanan açıklamalarına açıklık getirdi. Nijeryalı oyuncu, “Galatasaray’a sevgimi ifade etmek istedim, kararımı sezon sonunda vereceğim,” dedi. Taraftarların endişelerini hafifleten bu ifadeleri dikkat çekti.

GELECEĞİ HAKKINDA CİDDİ TARTIŞMALAR

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da Victor Osimhen’in geleceği üzerine tartışmalar süregeldi. Napoli’den kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Osimhen, Samsunspor maçından sonra yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 31. haftada Samsunspor’u 2-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuşan yıldız, “Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar inanılmaz destek oldu bana, sadece bana değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular,” ifadelerini kullandı. Bu sözler, bazı çevreler tarafından Osimhen’in sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Osimhen, açıklamalarının ardından Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Nijeryalı golcü, sözlerinin veda mesajı olmadığını vurguladı ve “O bir veda mesajı değildi. Yanlış anlaşıldım. Sadece Galatasaray’a sevgimi belirtmek istemiştim. Kariyerimle ilgili kararımı daha vermedim. Sezon sonunu bekliyorum,” şeklinde konuştu. Bu açıklama, sarı-kırmızılı taraftarları rahatlattı ve Osimhen’in takımdaki geleceğine dair umutları artırdı.

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