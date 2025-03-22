Osman Sınav İçin AKM’de Tören Düzenlendi

SANAT CAMİASI YASTA

Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek, Ekmek Teknesi ve Sen Anlat Karadeniz gibi önemli projelere imza atan usta yönetmen, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Vefatının ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören düzenlendi. Taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncular Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem gibi birçok önemli şahsiyet katıldı.

DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, törende yaptığı konuşmada, Osman Sınav’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, “Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak gerçekten son derece zor. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı,” şeklinde ifade etti. Mumcu, Sınav’ın eserlerinin herkese ayna tuttuğuna da dikkat çekerek, “Onun yapımları yüreğinde memleket sevdası taşıyan herkes için birer hatıra olarak kalacak,” dedi.

BABA SÖZLERİ

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, “Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu,” şeklinde duygularını paylaştı. Ayrıca, babasının sevgisini göstermeyi çok iyi bildiğini belirterek, “Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi,” dedi. Kendisinin ve kardeşlerinin hayatında babasının büyük bir yeri olduğunu ifade etti.

Osman Sınav’ın yakın arkadaşı Metin Ergen de, “Bir Hz. Yusuf aşığıydı. Oğluna da karakterlerine de adını vermiş bir Yusuf aşığıydı,” diyerek, onun düşünceleri ve projeleri üzerine anekdotlar paylaştı. Ergen, Sınav’ın birçok proje planlamış olduğunu, ancak zamanın henüz gelmediğini ifade etti. Kendisi için “Herhalde yapmayı istediği projeleri, yaptıklarından daha fazladır,” şeklinde konuşarak, bu projelerin ileride hayata geçeceği umudunu dile getirdi. Osman Sınav’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak namazın ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

OSMAN SINAV KİMDİR?

Osman Sınav, 1958 yılında Burdur’da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı. Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984–1987 yılları arasında 500’ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Görsel sanatlara duyduğu ilgi doğrultusunda, Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.

ÖNEMLİ YAPIMLARIN MUCİDİ

Sınav, Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi birçok sevilen dizinin yapımcısı ve yönetmeni oldu. Eserleri yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 30 yılı aşkın bir süredir televizyon ve film dünyasına önemli katkılarda bulunan Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ile Sinema Eseri Meslek Sahipleri Birliği’nin üyesiydi. Osman Sınav, 20 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti.