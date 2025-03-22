Osman Sınav İçin Anma Töreni Düzenlendi

SANAT CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Sanat dünyası yas içinde. Efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir kanser tedavisi gören Sınav, Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş bir isimdi. Cenaze töreni, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Taziyeleri, Sınav’ın çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen gibi pek çok sanatçı ve siyasetçi katıldı.

OSMAN SINAV’IN SANAT ANLAYIŞI

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sınav’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, “Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak son derece zor. Osman Sınav, bu milletin hikayesini anlatan gerçek bir sanat adamıydı.” dedi. Sınav’ın eserlerinin, birçok birey için birer ayna görevi gördüğünü vurgulayan Mumcu, “Hepimizin, mahallemizin, ailemizin karakterinin en güzel yönlerini ekranlara taşıdı. Onun yapımları yüreğinde memleket sevdası taşıyan herkes için birer hatıra olarak kalacak.” ifadelerini kullandı.

‘TOPLULUK OLDUK’

Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, törende yaptığı konuşmada, “Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, kattığı değerle birçok kişinin hayatına dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı.” şeklinde belirtti. Babasının sevgisini her zaman derinden gösterdiğini ifade eden Sınav, “Onun hayatına baktığınızda yalnızlığı tanımış ve taşımış olduğunu görürsünüz. Başardıkları kolay değildi ama hep aklında biz vardı.” dedi.

OSMAN SINAV’IN YAKINLIĞI VE MİRASI

Osman Sınav’ın yakın dostu Metin Ergen, onunla 2015 yılında tanıştıklarını belirterek, “Osman Ağabey, çağını aşan düşünceleriyle gücünü hep hissettiriyordu. Yaptığı projeleri zamanlaması gerektiğini düşündüğünden bekletmek zorunda kaldığını biliyorum.” dedi. Osman Sınav’ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak namazın ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

OSMAN SINAV HAYATI VE KARNETİ

Osman Sınav, 1958 yılında Burdur’da dünyaya geldi. 1975-1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim aldı. Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1980’ler boyunca yüzlerce reklam filminde görev aldı. 23 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni olan Sınav’ın eserleri yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da ilgiyle izlendi. 30 yılı aşkın bir süre boyunca sinema dünyasına önemli katkılarda bulunarak, 20 Mart 2025’te yaşamını yitirdi.