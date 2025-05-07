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Osmangazi’de Gergin Otobüs Tartışması!

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TARTIŞMA BURSA’DA GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Bursa’da, Osmangazi ilçesinde 97/A numaralı halk otobüsünde meydana gelen olay, kısa bir süreliğine gerginlik yarattı. Otobüse binen bir lise öğrencisi, tartıştığı otobüs sürücüsüne doğru yürüyerek “Sen kimsin lan” diye seslendi. Bu durum karşısında şoför, genci tutarak “terbiyesizlik yapma” diyerek uyardı.

KIZ ARKADAŞLARI O ANLARI KAYDA ALDI

Tartışmanın şiddeti artarken, genç öğrencinin kız arkadaşları bu anları kayda aldı. Yüzlerdeki endişe ve gerilim, gençlerin kameraya kaydettikleri görüntülerde belirtildi. Bu durum, otobüs yolcuları arasında da merak ve şaşkınlık yarattı.

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