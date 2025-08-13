Osmaniye’de Arazöz Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONUCUNDA BİR ORMAN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye’de meydana gelen bir trafik kazasında bir orman işçisi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde, orman yangını ihbarına gitmek üzere hareket eden arazöz, zorlu arazi koşullarında yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada arazözde bulunan 23 yaşındaki işçi Adem Nazım Demirel yaşamını yitirdi, diğer dört işçi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanan trajik olay üzerine taziye mesajı yayımladı. Yumaklı, “Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” şeklinde ifadelerde bulundu.