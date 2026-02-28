Osmaniye’de El Bombası Saldırısında 4 Kişi Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 27 Ekim tarihinde bir konuta atılan el bombasının patlaması sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayı aydınlatmak amacıyla özel bir ekip oluşturan polis, çevredeki 472 saatlik güvenlik kameralarının görüntülerini titizlikle inceledi. Yapılan ayrıntılı analizler sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

ÖZEL HAREKÂT EKİPLERİ OPERASYONA KATILDI

Belirlenen adreslerde, özel harekât ekiplerinin de dahil olduğu eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda termal kameralar kullanıldı. Operasyon sonucunda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlarla ilişkilendirilen çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

ADLİ MERCİLERDE YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.