Osmaniye’de Karda Mahsur Kalan İki Kadına Kurtarma Operasyonu

Düziçi BELEDİYESİ EKİPLERİ KARLA MÜCADELEDE

Düziçi Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede etkisini gösteren kar yağışının ardından gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kapandığı Karkın Mahallesi Kaşbaşı Sokak’ta mahsur kalan Sabriye Yarpuz ve Hüsne Köroğlu’na ulaşabilmek için çalışmalar başlatıldı.

ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN BAŞARIYLA TAHİYE EDİLDİ

Zorlu hava koşulları ve arazinin güçlüklerine rağmen, bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları neticesinde iki yaşlı kadın güvenli bir şekilde bulundukları yerden tahliye edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen yaşlı kadınlar, yakınlarına sağ salim teslim edildi.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRECEK

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.