Osmaniye’de Ormanlara Giriş 5 Ay Yasak

YAZ AYLARINDA YANGIN ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Yaz mevsiminin gelmesiyle önlemler sürdürüyor. Osmaniye’de ormanlık alanlara yangın riskine karşı 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında giriş yasaklandı.

GİRİŞİ YASAK BÖLGELER BELİRLENDİ

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, “Karacalar A tipi Mesire Yeri (Seyirtepe), Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri, Kent Ormanı (Ergenekon Meydanı), Park Orman, Zorkun Şenlik Tepesi C Tipi Mesire Yeri, Karanlıkdere C Tipi Mesire Yeri, Çiftmazı Tabiat Parkı, Sumbas-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Savrun-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Kadirli Taputepesi B Tipi Mesire Yeri ve Karatepe-Aslantaş Milli Park” alanları dışında Osmaniye il sınırları içindeki tüm ormanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi. Orman yangını riskleri sebebiyle bu tedbirlerin alındığı belirtildi.

ORMAN KENARLARINDA PİKNİK VE MOLALAR YASAK

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun aldığı karara göre, sadece yetkililerin ormanlara girmesine izin veriliyor. Orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklandı. Açıklamada, “Sadece belirli mesire alanlarında, ateş yakılmadan piknik yapılabilecek. Bu alanlarda temizlik ve güvenlik işletmelerce denetlenecek. Ormanlarda ve kenarlarında yanıcı, patlayıcı ve cam gibi maddelerin bırakılması yasaktır. İnşaat yapan firmalar, kaynak işleri sırasında en az iki yangın söndürme tüpü bulundurmak zorunda. Ayrıca tarlalarda, bağ ve bahçelerde bitki örtülerini yakmak yasaklandı. Orman yakınındaki tesisler gerekli önlemleri alarak koruma bandı oluşturacak. Enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda bakım yapılacak. Belediyeler, çöp toplama alanlarında yangın önlemleri alacak. Devriye kontrolleri artırılacak. Orman içi tesislerde düğün, piknik ve kamp gibi etkinliklerde havai fişek ve benzeri maddelerin kullanılması da yasak. Sürek avı ve karayollarında sigara, cam ve çöp gibi atıkların ormana atılması yasak. Yangın ihbarları 112 Acil hattına yapılabilecek. Vatandaşlara anız yakılmaması konusunda bilgilendirme yapılacak” ifadeleri yer aldı.