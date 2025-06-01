Osmaniye’deki Ormanlara Giriş Yasaklandı

YAZ AYLARINDA YANGIN ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Osmaniye’de yangın önlemleri önemli ölçüde artırılıyor. 1 Haziran’dan 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

GİRİŞİ YASAK BÖLGELER

Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, belirli mesire yerleri dışında, “Karacalar A tipi Mesire Yeri (Seyirtepe), Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri, Kent Ormanı (Ergenekon Meydanı), Park Orman, Zorkun Şenlik Tepesi C Tipi Mesire Yeri, Karanlıkdere C Tipi Mesire Yeri, Çiftmazı Tabiat Parkı, Sumbas-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Savrun-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Kadirli Taputepesi B Tipi Mesire Yeri, Karatepe-Aslantaş Milli Park” alanları dışındaki Osmaniye il sınırları içerisindeki tüm ormanlara giriş çıkışların, orman yangını riskleri nedeniyle yasaklandığı açıklandı.

ORMAN KENARLARINDA PİKNİK YASAK

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre, yetkililer dışındaki bireylerin ormanlara girişinin yasak olduğu açıklandı. Ayrıca, orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmanın da yasaklandığı belirtildi. “Sadece belirli mesire alanlarında, ateş yakılmadan piknik yapılabilecek. Bu alanlarda temizlik ve güvenlik işletmelerce denetlenecek.” ifadeleriyle, yanıcı ve patlayıcı maddelerin ormanların içinde ve çevresinde bırakılmasının yasak olduğu vurgulandı. İnşaat firmalarının kaynak çalışmaları sırasında, en az iki yangın söndürme tüpü bulundurması gerektiği bildirildi. Tarlalarda ve bahçelerde bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı, orman yakınındaki tesislerin de gerekli önlemleri alarak koruma bandı oluşturması gerektiği belirtildi. Enerji nakil hatlarının geçtiği alanlarda bakım çalışmaları yapılacak ve gerektiği durumda enerji kesilecek. Belediyelerin çöp toplama alanlarında da yangın önlemleri alması gerekecekken, devriye kontrollerinin artırılacağı aktarıldı. Ayrıca, orman içindeki tesislerde düğün, piknik ve kamp gibi etkinliklerde havai fişek ve benzeri maddelerin kullanılmasının yasak olduğu ifade edildi. Yangın ihbarlarının 112 Acil hattına yapılabileceği hatırlatıldı ve vatandaşlara anız yakılmamaları konusunda bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.