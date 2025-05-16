Osmaniye Kadirli’de Sağanak Yağış Etkili

SEL YAĞMURLARI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yaşamı zora soktu. Bülbül Deresi’nin taşmasıyla birlikte birçok araç sel sularına kapıldı ve kullanılamaz hale geldi.
TAŞKININ ETKİLERİ VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
Şehit Mustafa Yağız Mahallesi’nde, Bülbül Deresi yakınında bulunan araçlar taşkın nedeniyle sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar, felaketi cep telefonlarıyla kaydederken, bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.
YETKİLİLERDEN UYARI
Yetkililer, dere kenarındaki araçların çekilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Belediye ekipleri ise selin etkilediği bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.