Osmaniye Merkezli DEAŞ Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Terörle mücadele durmaksızın devam ediyor. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışan emniyet güçleri, Osmaniye’de başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI DEAŞ OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için harekete geçti. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ ile ilişkisi tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheliye yönelik olarak Osmaniye merkezli Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı adli operasyon düzenlendi.

3 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda, 30, 39 ve 38 yaşlarındaki B.A., T.M. ve A.E. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda cep telefonları gibi çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.