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Otel Yangını Soruşturması Derinleşiyor: Yurt Dışı Yasağı

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YANGIN FACİASI VE TUTUKLAMALAR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel içerisinde gerçekleşen ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangın olayının ardından otelin sahibi Halit Ergül tutuklandı. Bu olayla ilgili yürütülen soruşturma sürecinde Ergül’ün eşi olan Emine Murtezaoğlu Ergül’e de yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar gözaltına alınan kişi sayısı 30’a yükseldi ve bu kişilerden 19’u tutuklandı. Ayrıca, 2 kişi hakkında jandarma işlemleri hala devam ediyor.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma sonucunda, tutuklu bulunan Halit Ergül’ün eşi ve Grand Kartal A.Ş. hissedarı Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

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