Otelde Saldırı Gerçekleşti, 8 Gözaltı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 26 Ağustos tarihinde Sarayönü Caddesi üzerindeki bir otelin önünde meydana geldi. İki araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, otele doğru rastgele ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, fakat otelde maddi hasar oluştu.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE GÖZALTILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde ilk aşamada 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, bir kişiyi daha yakalayarak gözaltı sayısını 8’e yükseltti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ VE SONUÇLAR

Nöbetçi hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 şüpheli tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer şüphelilerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.