“Otellerde Su Depoları Tehlike Oluşturuyor”

DÜĞÜN SONRASI TATİL FELAKETİ

Düğünlerinin ardından balayı için İtalya’nın Sorrento kentine giden Thomas Coupland ve eşi Natasha, kaldıkları otelin banyosundaki su depolu duş sistemini başlangıçta önemsemedi. Ancak tatil sonrası karşılaştıkları durum, genç çiftin hayatını köklü bir şekilde değiştirdi. İngiltere’ye döndükten kısa bir süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye giden Thomas’a, ciddi bir akciğer enfeksiyonu olan ‘lejyoner hastalığı’ tanısı kondu. Doktorlar, hastalığın büyük olasılıkla otel banyosundaki uzun süredir temizlenmeyen su deposundaki bakterilerden kaynaklandığını ifade etti.

SAĞLIĞIM ÇÖKME NOKTASINA GELDİ

Thomas Coupland yaşadığı süreci, “Hastalığın etkisiyle kalbim iflas etmek üzereydi. Bir anda sağlığım çöktü, hayatım altüst oldu” diyerek anlattı. Uzun ve zorlu bir iyileşme süreci geçirdiğini belirten Thomas, otelin ihmalkarlığı nedeniyle hayatının tehlikeye atıldığını vurgulayarak tazminat davası açtı.

BANYOLARDAN HATALI KULLANIM UYARISI

Yaşanan olay sonrası uzmanlar, otel odalarındaki banyo ve duş sistemlerinin temizliği konusunda tatilcileri uyardı. Özellikle uzun süre kullanılmayan veya durgun su içeren tesisatlarda lejyonella bakterisinin üreyebileceği hatırlatıldı. Tatilcilerin, banyolarda kötü koku, kirli görünümler ya da eski su depoları gibi risk işaretlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.