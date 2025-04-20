“Otellerde Su Deposu Tehlikesi”

BALAYI TATİLİ TEHLİKE GETİRDİ

Düğün törenlerinin ardından balayı için Sorrento, İtalya’ya yönelen Thomas Coupland ve eşi Natasha, kaldıkları otelin banyosundaki su depolu duş sistemini başlangıçta önemsiz buldu. Ancak tatillerinin bitiminin ardından, genç çiftin yaşamları beklenmedik bir şekilde değişti. İngiltere’ye döndükten birkaç gün sonra yüksek ateş ve halsizlik sorunlarıyla hastaneye başvuran Thomas’a, ciddi bir akciğer enfeksiyonu olan ‘lejyoner hastalığı’ tanısı kondu. Doktorlar, hastalığın büyük ihtimalle otel banyosunda bulunan ve uzun süre bakımsız kalan su deposundaki bakterilerin neden olduğunu ifade etti.

HASTALIK YÜZÜNDEN HAYATI ALTÜST OLDU

Thomas Coupland yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Hastalığın etkisiyle kalbim iflas etmek üzereydi. Bir anda sağlığım çöktü, hayatım altüst oldu.” Uzun ve sancılı bir iyileşme süreci geçiren Thomas, bakım eksikliği nedeniyle hayatının tehlikeye girdiğini ileri sürerek otel aleyhine tazminat davası açtı.

TEMİZLİK KONUSUNDA UYARILAR

Yaşanan olayın ardından uzmanlar, otel sıralarındaki banyo ve duş sistemlerinin temizliği üzerine önemli uyarılarda bulundu. Özellikle uzun bir süre kullanılmayan veya içinde durgun su bulunan tesisatlarda lejyonella bakterisinin oluşabileceği belirtilerek, tatilcilerin banyolarda kötü kokular, kirli görünüm ya da eski su depoları gibi potansiyel tehlikelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.