Oto Tamirciler Eleman Bulamıyor

SEKTÖRDEKİ ELEMAN EKSİKLİĞİ ARTMAKTA

Gaziantep’teki oto tamiri sektörü, yüksek maaş tekliflerine rağmen yetişmiş eleman bulamama sorunuyla karşı karşıya. Sanayi şehrinin ustaları, iş gücü sıkıntısının gün geçtikçe büyüdüğünü ifade ediyor. Gençler tarafından tercih edilmeyen sektörde, aylık 15 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise kalfa ve usta bulmakta zorlandıklarını bildiriyorlar.

TALİP KAYBINA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Oto tamir ustaları, kolay yoldan zengin olma hevesinin yaygınlaştığını belirterek, iyi kazandıran ama yoğun emek gerektiren mesleklerin rağbet görmediğini vurguluyor. Yüksek maddi getirisi olan mesleklerin gençler tarafından tercih edilmemesi, bazı mesleklerde işçi sıkıntısını da beraberinde getiriyor. Bu sorunun çözümünde 12 yıllık zorunlu eğitimin de olumsuz etkisi olduğu kaydediliyor.

ZORUNLU EĞİTİM ENGEL OLMAKTADIR

Yetişmiş eleman eksikliğinin Gaziantep’in ciddi bir sorunu olduğunu belirten oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, geçmişte ilkokul çağındaki çocukların yaz tatilinde çıraklık yaptığını, bu yaş grubunun iş gücüne katkı sağladığını ifade ediyor. Yılmaz, 12 yıllık zorunlu eğitimin 17-18 yaşlarda sona erdiğini ve bunun sektördeki ara eleman yetiştirmenin önünü kapattığını dile getiriyor.

USTA BULMA GÜÇLÜĞÜ YAŞANMAKTA

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise kalfa bulma zorluğu. Oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, “Eleman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çırak zaten yetişmiyor. Çırak yetişmediği için sorun yaşıyoruz. Yanımızda çalışan iyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin lirayı bulduğu halde biz kalfa bulamıyoruz.” şeklinde açıklama yapıyor. Çıraklığa verilen önemin artırılması gerektiğini savunuyor.

EĞİTİM KÜLTÜRÜ DEĞİŞMELİ

Mesleği beğenmemenin yanı sıra halkın sıkça “çocuklarımız okusun, memur olsun” demesi de sektörel sorunları büyütüyor. Yılmaz, “Her çocuğun eğitimi bir değil. Onun için kimisi okumuyor, okumayanları da okutmaya çalışıyoruz. Kimi çocuk da okuyor ve mezun olup geldikten sonra çalışmak istiyor. Gözü veya gönlü bu meslekte değil. Onu da yetiştiremiyoruz.” diyerek kaygılarını paylaşıyor.

KALİFİYELİ ELEMAN YETİŞTİRMEK ÖNEMLİDİR

Oto tamir sektöründe yaşanan eleman sıkıntısını vurgulayan oto tamir ustası İdris Demir, iyi ustaların yetişmesi için çocukların 10-12 yaşları arasında sanayide bulunmaları gerektiğini ifade ediyor. Demir, “Bugünün şartlarında kalifiyeli bir elemanın aldığı maaş yaklaşık 40 bin liradır. Ancak kimse bu mesleğe rağbet etmiyor.” diyor.

TAMİR GECİKİYOR

Eleman sıkıntısının araç tamir süreçlerini de olumsuz etkilediği yönündeki tespitler de dikkat çekiyor. Fethulla Ensari, “Eskiden araçlarımızı sanayiye getirdiğimizde en geç iki saat içerisinde teslim alıyorduk. Şimdi aracımızı sabah getiriyoruz, akşama kadar tamiri sürüyor.” diyerek yaşadığı gecikmelerin nedenini ustaların yetersizliğine bağlıyor.