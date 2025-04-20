Oto Tamirciler, Eleman Bulamıyorlar

SEKTÖRDE YETİŞMİŞ ELEMAN EKSİKLİĞİ

Gaziantep’te oto tamiri sektörü, yüksek maaş tekliflerine rağmen yeterli elemanın bulunmaması nedeniyle zorluk yaşıyor. Şehrin sanayi ustaları, iş gücü sıkıntısının artarak devam ettiğini ifade ediyor. Gençler arasında tercih edilmeyen bu sektör, aylık olarak 15 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise kalfa ve usta bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Oto tamir ustaları, “Emek gerektiren işe talep düştü” diyerek, kolay para kazanma isteğinin yaygınlaştığına dikkat çekiyor.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMİN ETKİLERİ

Maddi getiri yüksek olan mesleklerin dikkate alınmadığını belirten oto tamir ustaları, 12 yıllık zorunlu eğitimin eleman yetiştirmede engel teşkil ettiğini söylüyor. Oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, geçmişte ilkokul çağındaki çocukların yaz tatilinde çıraklık yaptığını, fakat şimdi bu tür uygulamaların kalmadığını belirtmektedir. Yılmaz, mevcut müfredatın 12 yıllık zorunlu eğitimle sona erdiğini ve bunun da ara eleman yetiştirilmesini zorlaştırdığını ifade ediyor.

KALFA BULMA SORUNU

Yılmaz, hem çırak hem de kalfa bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Eleman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çırak zaten yetişmiyor. Yanımızda çalışan iyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin lirayı bulduğu halde biz kalfa bulamıyoruz” diyor. Ayrıca, çırakları doğru bir şekilde yetiştirmek ve ustaların kalfa bulma sorununu çözmek gerektiğini vurguluyor.

İNSANLARIN MESLEK TERcihleri

Oto tamir sektöründeki eleman eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu dile getiren oto tamir ustası İdris Demir, çocukların sanayide 10-12 yaşlarından itibaren bulunmalarının önemine dikkat çekiyor. “Bugünün şartlarında kalifiyeli bir elemanın aldığı maaş yaklaşık 40 bin liradır. Oysa ki bu meslek, kirli ve zor bir iş olmadığından kimse tercih etmiyor” diyor. Mesleklerin daha cazip hale gelmesi gerektiğini savunuyor.

ELEMAN SIKINTISININ SONUÇLARI

Fethulla Ensari isimli bir vatandaş, eleman sıkıntısının araç tamir sürelerini de etkilediğini belirtiyor. Eskiden araçların en geç iki saat içinde teslim alındığını ifade ederek, “Şimdi aracımızı sabah getiriyoruz, akşama kadar tamiri sürüyor. Usta elemanları olmadığı için tamirlerin uzadığını biliyoruz” diyerek durumu özetliyor. Bu sıkıntı, hem ustalar hem de müşteriler için sorun oluşturuyor.