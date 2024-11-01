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“Otobüs Kapısından Düşen Kadının Ölümü”

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HAYATINI KAYBEDEN KADININ TRAJEDİSİ

Adana’da, hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından düşmesi sonucu Hatice Sabahi (74) hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili olarak tutuklu yargılanan Vedat Korkmaz (52) hakkında karar verildi.

TUTUKLU YARGILANANIN CEZASI BELİRLENDİ

Olayın ardından yapılan soruşturma neticesinde Vedat Korkmaz’ın, hatalı hareketleri nedeniyle sorumlu tutulması gündeme geldi. Mahkeme, Korkmaz’ın cezasını belirleyerek kamuoyuna duyurdu. Bu durum, toplumsal güvenlik ve taşımacılık konularında önemli tartışmalara neden oluyor.

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