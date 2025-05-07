Otobüs, polislerin üzerine sürüldü. CHP’li şoföre ceza talep edildi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDDİANAMESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K. müşteki olarak yer alırken, otobüsün sürücüsü Gökhan Gülyurt ise şüpheli olarak belirtiliyor.

OTOBÜSÜ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İddianameye göre, 23 Nisan’da CHP’li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu makam otobüsü, Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi yönünde seyir halindeyken, polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün yönünü öğrenmek amacıyla dur ikazında bulundu. TRT Haber’in aktardığına göre, Gülyurt sürücülüğündeki araç, polislerin üzerine doğru sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne yönelerek Ankara Adliyesi’ne doğru yol aldı. Adliye önünde görevli polislerden biri olan Mehmet Ö, elini kaldırarak şüpheliye dur ihtarında bulunsa da otobüs durmadı ve otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atlamak zorunda kaldı. Gökhan Gülyurt’un yönetimindeki otobüs, Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeyken, diğer polisler Yasemin K. ve Okan Y, aracı bir kez daha durdurmaya çalıştı. Ancak şüpheli, yine dur ikazına uymayarak polislerin üzerine gitmeye devam etti.

OTOBÜS SİLAH SAYILDI

İddianamede ifade veren Gülyurt, içinde 17 milletvekili ile 2 genel başkan yardımcısının bulunduğu makam otobüsüyle Ulus’taki eski Meclis’e gitmek istediklerini belirtti. Gülyurt, program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandıklarını ifade ederek, “Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler.” dedi. Otobüsün, şüphelinin cebir niteliği taşıyan eylemi nedeniyle “silahtan sayıldığı” ve görevi yaptırmamak için direnme suçunun tüm unsurlarının oluştuğu vurgulandı. İddianamede, şüphelinin Hipodrom Caddesi’nde Sare Y. ve Okan A’nın, Altınsoy Caddesi’nde Mehmet Ö’nün, Atatürk Bulvarı’nda ise Okan Y. ve Yasemin K’nin üzerine araç sürdüğü ifade edildi. Müştekilerin farklı yerlerde, ayrı ayrı “dur” ihtarında bulunmalarına rağmen şüphelinin dur ihtarlarını dikkate almadığı ve her seferinde yeni bir suç işleme niyetiyle hareket ettiği belirtildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianameye göre, Gökhan Gülyurt’un zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.